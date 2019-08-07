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РИА Новости

В Луганской области задержали трех мужчин при попытке продать боеприпасы

14:52, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Луганской области трех мужчин при попытке продать очередную партию боеприпасов, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, трое мужчин в Луганской области занимались продажей боеприпасов, оружия и взрывчатки, правоохранители наблюдали за ними в течение нескольких месяцев.
"Во время очередной попытки продажи 30-ти гранат и 31-го запала мужчин были задержаны. За боеприпасы они пытались получить денежные средства в сумме 15 тысяч гривен (около 600 долларов)", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители изъяли у задержанных еще 20 ручных противотанковых гранатометов, две "цинки" патронов калибра 7,62 миллиметра, которые они впоследствии планировали продать.
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Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.
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