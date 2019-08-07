В Луганской области задержали трех мужчин при попытке продать боеприпасы

КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Луганской области трех мужчин при попытке продать очередную партию боеприпасов, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, трое мужчин в Луганской области занимались продажей боеприпасов, оружия и взрывчатки, правоохранители наблюдали за ними в течение нескольких месяцев.

"Во время очередной попытки продажи 30-ти гранат и 31-го запала мужчин были задержаны. За боеприпасы они пытались получить денежные средства в сумме 15 тысяч гривен (около 600 долларов)", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители изъяли у задержанных еще 20 ручных противотанковых гранатометов, две "цинки" патронов калибра 7,62 миллиметра, которые они впоследствии планировали продать.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.