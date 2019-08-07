Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T14:48Z
https://ria.ru/20190807/1557257282.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155725/61/1557256110_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1c83b580c54f93ab8927133af75a5e6c.jpg
РИА Новости

ВРИО губернатора: необходимо контролировать деятельность рыбаков-любителей

14:48, 7 августа 2019
99
© РИА Новости / Антон ДенисовРыбак ловит рыбу
Рыбак ловит рыбу
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с экспертами необходимость ужесточения контроля за рыбаками-любителями, сообщается на официальном сайте региона.
Совещание было посвящено основным положениям федерального закона "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ при осуществлении любительского и спортивного рыболовства в бассейне Волги".
Закон был принят в декабре прошлого года, некоторые его нормы действуют уже сейчас, а в полном объеме он вступит в силу с 2020 года. На данный момент разрабатываются подзаконные акты, в которые будут введены специальные правила для рыбаков-любителей.

Надо принять понятные правила, которые будут удовлетворять всех. С одной стороны, не позволить из любительской рыбалки сделать браконьерскую, с другой – дать любителям возможность ощущать себя более свободными на воде", – отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глава региона заявил об увеличении нормы вылова частика (название группы рыб) для рыбаков-любителей в Астраханской области с 5 до 10 килограммов. Он также добавил, что необходимо ужесточить меры к тем, кто превращает любительскую рыбаку в браконьерскую.
"Одна из наших приоритетных задач – сохранение и рациональное использование биологических ресурсов Астраханской области, поэтому важно определиться с нормами вывоза рыбы", – сказал Бабушкин.
Он отметил, что нужно найти решение и определить контролирующие органы, которые будут регулировать вывоз рыбы любителями, причем не только рыбы, но и рыбной продукции, изготовленной ими.

Это коммерческая деятельность, надо ее урегулировать. Иначе под видом рыбаков-любителей появляются бизнес-сообщества, которые не платят никаких налогов", – сказал Шестаков.

По его мнению, это нужно делать через патентное право – получение патента, квот, легализация бизнеса и соблюдение ограничений.
"В Астраханской области, по нашим оценкам, вылов рыб любителями сравним с промышленным ловом, а он никак не учитывается наукой при определении квот. Это дополнительная нагрузка на природу", – заключил Шестаков.
100003
Обсудить 0
Игорь БабушкинИлья ШестаковРосрыболовствоАстраханская областьОбщество
Рекомендуем
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
Губернатор Ставрополья попросил включить регион в программу нацпроекта
РИА
Новости
Мусор в лесу
В Подмосковье прошел "Антимусорный рейд"
Лесной пожар в Сибири
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
Природный парк Волго-Ахтубинская пойма
В Волго-Ахтубинскую пойму подадут более двух миллионов кубометров воды
Лента
новостей
Белый медведь
В Перми спасли белого медведя, который играл с бочкой и застрял в ней
Лесорубы сжигают Сибирь: незаконный промысел за дымовой завесой
Лесорубы сжигают Сибирь: незаконный промысел за дымовой завесой
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
Памятник русскому мореплавателю адмиралу Ивану Федоровичу Крузенштерну
Вокруг света за три года. Проверьте знания о первой российской кругосветке
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
"Мистер Пельмени". Чем запоминаются американские послы в России
Засуха в Челябинской области
В Махачкале появились "штрафстоянки" для коров
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Олег Кувшинников: вологодские гектары разберут и без широкой рекламы
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
МИД Японии сообщил, когда японцы приедут на Курилы по безвизовому обмену
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
Опыт рекультивации полигона "Кучино" начнут применять по всей стране
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция и США будут совместно создавать зону безопасности в Сирии
Экскурсионная программа у своих и чужих практически не отличается
"Хлопковый замок" и бассейн Клеопатры: чем привлекает туристов Памуккале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
Лента новостейМолния