ВРИО губернатора: необходимо контролировать деятельность рыбаков-любителей

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с экспертами необходимость ужесточения контроля за рыбаками-любителями, сообщается на официальном сайте региона.

Совещание было посвящено основным положениям федерального закона "О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ при осуществлении любительского и спортивного рыболовства в бассейне Волги".

Закон был принят в декабре прошлого года, некоторые его нормы действуют уже сейчас, а в полном объеме он вступит в силу с 2020 года. На данный момент разрабатываются подзаконные акты, в которые будут введены специальные правила для рыбаков-любителей.

Надо принять понятные правила, которые будут удовлетворять всех. С одной стороны, не позволить из любительской рыбалки сделать браконьерскую, с другой – дать любителям возможность ощущать себя более свободными на воде", – отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Глава региона заявил об увеличении нормы вылова частика (название группы рыб) для рыбаков-любителей в Астраханской области с 5 до 10 килограммов. Он также добавил, что необходимо ужесточить меры к тем, кто превращает любительскую рыбаку в браконьерскую.

"Одна из наших приоритетных задач – сохранение и рациональное использование биологических ресурсов Астраханской области, поэтому важно определиться с нормами вывоза рыбы", – сказал Бабушкин.

Он отметил, что нужно найти решение и определить контролирующие органы, которые будут регулировать вывоз рыбы любителями, причем не только рыбы, но и рыбной продукции, изготовленной ими.

Это коммерческая деятельность, надо ее урегулировать. Иначе под видом рыбаков-любителей появляются бизнес-сообщества, которые не платят никаких налогов", – сказал Шестаков.

По его мнению, это нужно делать через патентное право – получение патента, квот, легализация бизнеса и соблюдение ограничений.