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РИА Новости

В ходе рейда в Кузбассе задержали браконьеров, убивших лося

14:45, 7 августа 2019
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CC0 / skeeze / Лось
Лось
CC0 / skeeze /
КЕМЕРОВО, 7 авг - РИА Новости. Нарушители, убившие лося, задержаны в ходе рейда в Мариинском районе Кемеровской области, в отношении них возбуждается уголовное дело, сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на начальника департамента по охране животного мира Евгения Бойко.
Отмечается, что рейд провели сотрудники департамента и егеря Мариинского района в охотничьих угодьях.
"На территории Тюменевского обхода были задержаны два жителя Мариинска. В их автомобиле обнаружена туша лося (самца), добытая незаконным путем, также охотничье огнестрельное ружье, нож, топор. В ходе оперативно-следственных мероприятий все это было изъято, на автомобиль наложен арест. Причиненный ущерб животному фонду Кемеровской области составил 240 тысяч рублей. В отношении браконьеров возбуждают уголовное дело", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что максимальное наказание за незаконную охоту составляет пять лет лишения свободы.
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Постановлением губернатора Кузбасса от 26.07.2012 №38-пг установлены единые сроки охоты на животных в зависимости от их вида. Запрет на охоту на все виды "охотничьих" животных действует с 1 марта по 4 апреля, с 21 мая по 4 августа. На лося запрещено охотиться с 1 января по 31 августа, с 1 октября по 15 октября.
Начальник департамента призвал жителей и гостей Кемеровской области соблюдать установленные режимы ограничения и запреты.
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