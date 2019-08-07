В ходе рейда в Кузбассе задержали браконьеров, убивших лося

КЕМЕРОВО, 7 авг - РИА Новости. Нарушители, убившие лося, задержаны в ходе рейда в Мариинском районе Кемеровской области, в отношении них возбуждается уголовное дело, сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на начальника департамента по охране животного мира Евгения Бойко.
Отмечается, что рейд провели сотрудники департамента и егеря Мариинского района в охотничьих угодьях.
"На территории Тюменевского обхода были задержаны два жителя Мариинска. В их автомобиле обнаружена туша лося (самца), добытая незаконным путем, также охотничье огнестрельное ружье, нож, топор. В ходе оперативно-следственных мероприятий все это было изъято, на автомобиль наложен арест. Причиненный ущерб животному фонду Кемеровской области составил 240 тысяч рублей. В отношении браконьеров возбуждают уголовное дело", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что максимальное наказание за незаконную охоту составляет пять лет лишения свободы.
16 апреля, 15:36В Канаде лось помог полицейским раскрыть преступление
Постановлением губернатора Кузбасса от 26.07.2012 №38-пг установлены единые сроки охоты на животных в зависимости от их вида. Запрет на охоту на все виды "охотничьих" животных действует с 1 марта по 4 апреля, с 21 мая по 4 августа. На лося запрещено охотиться с 1 января по 31 августа, с 1 октября по 15 октября.
Начальник департамента призвал жителей и гостей Кемеровской области соблюдать установленные режимы ограничения и запреты.
7 апреля, 14:03В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога