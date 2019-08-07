ЕК создала единую базу, где можно проверить достоверность наименований вин

БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Еврокомиссия создала единую электронную базу, позволяющую проверить подлинность защищенного географического наименования европейских вин.

"Наименования спиртных напитков теперь доступны в централизованном реестре географических указаний eAmbrosia", - сообщила ЕК в среду.

Ранее в ЕС действовали три отдельные базы данных (E-Bacchus, e-Spirit и DOOR) для географических наименований вин, спиртных напитков и продуктов питания.

"Для упрощения и прозрачности была запущена публичная база данных eAmbrosia, она постепенно включит в себя все 3,2 тысячи защищенных наименований в ЕС. Ожидается, что к концу года также будут включены сельскохозяйственные и продовольственные товары", - пояснили в комиссии.

"Реестр является общедоступным. Зарегистрированные наименования доступны в сети для всех тех, кто хочет увидеть их производственную спецификацию", - сказал РИА Новости, комментируя информацию о сервисе, чиновник в ЕК.