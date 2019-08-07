В Минстрое прокомментировали идею включать отопление летом

"Любой мэр может распорядиться включить центральное отопление хоть летом. У нас есть муниципалитеты, где топят круглый год. Требование о том, что среднесуточная температура в течение нескольких дней должна быть не выше восьми градусов и только тогда включат отопление, отменили", — сообщили в пресс-службе ведомства.