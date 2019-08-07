В Минстрое прокомментировали идею включать отопление летом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Решение о включении отопления принимают местные власти, а не федеральный министр. Об этом заявили "Российской газете" в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"Любой мэр может распорядиться включить центральное отопление хоть летом. У нас есть муниципалитеты, где топят круглый год. Требование о том, что среднесуточная температура в течение нескольких дней должна быть не выше восьми градусов и только тогда включат отопление, отменили", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. По словам парламентария, он получил большое количество жалоб от граждан, в квартирах которых в июле и августе было очень холодно.
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