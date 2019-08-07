В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось. В связи с этим комиссия предупредила о правовых последствиях попыток давления на нее.

"В Московскую городскую избирательную комиссию поступило сообщение с требованием освободить всех задержанных протестующих и угрозой, в противном случае, произвести взрыв в 16.00. Заявляем, что после проведения кинологической проверки здания, взрывных устройств не обнаружено. Мосгоризбирком работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина.

В пресс-службе МГИК подчеркнули, что все попытки давления на Московскую городскую избирательную комиссию будут иметь для их авторов правовые последствия.