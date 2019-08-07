В "Мосэнерго" заявили, что пожар в Дзержинском не грозит ТЭЦ-22

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в городе Дзержинский в Московской области произошел за пределами территории ТЭЦ-22, опасности для оборудования нет, станция работает в нормальном режиме, сообщает "Мосэнерго".
"Возгорание в городе Дзержинский (Московская область) произошло за пределами территории ТЭЦ-22. Опасности для производственного оборудования ТЭЦ-22 нет. Электростанция работает в нормальном режиме, несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", - заявляет компания.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что горит битумное хранилище на площади 150 квадратных метров, две деревянные бытовки общей площадью 16 квадратных метров, бесхозное строение на площади 20 квадратных метров, а также частично горит цистерна на площади 14 квадратных метров.