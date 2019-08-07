В "Мосэнерго" заявили, что пожар в Дзержинском не грозит ТЭЦ-22

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в городе Дзержинский в Московской области произошел за пределами территории ТЭЦ-22, опасности для оборудования нет, станция работает в нормальном режиме, сообщает "Мосэнерго".

"Возгорание в городе Дзержинский (Московская область) произошло за пределами территории ТЭЦ-22. Опасности для производственного оборудования ТЭЦ-22 нет. Электростанция работает в нормальном режиме, несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", - заявляет компания.