Глава Якутии попросил выделить 390 миллионов рублей на тушение пожаров

ЯКУТИЯ, 7 авг – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев обратился к премьер-министру правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить свыше 390 миллионов рублей на тушение лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики сегодня действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 тысяч 548,6 гектара.