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РИА Новости

Глава Якутии попросил выделить 390 миллионов рублей на тушение пожаров

14:21, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха Айсен Николаев
Глава Республики Саха Айсен Николаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Саха Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТИЯ, 7 авг – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев обратился к премьер-министру правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить свыше 390 миллионов рублей на тушение лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики сегодня действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 тысяч 548,6 гектара.
"Глава республики Айсен Николаев обратился к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации 390,9 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
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