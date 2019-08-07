В Польше распустили организацию, отмечавшую день рождения Гитлера

ВАРШАВА, 7 авг - РИА Новости. Польский суд прекратил деятельность организации "Гордость и современность", члены которой в 2017 году организовали празднование дня рождения Адольфа Гитлера, сообщает агентство РАР.
В начале прошлого года в Польше разразился серьезный скандал после репортажа телеканала TVN24 о том, как журналисты инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных общественной организацией "Гордость и современность". В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где оно проходило, были развешены флаги со свастикой, звучали нацистские марши, тосты, нацистские приветствия.
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"Районный суд Гливиц принял решение в среду о прекращении деятельности организации "Гордость и современность", - говорится в сообщении.
По словам судьи, вынесшей решение, "характер этого события (празднования) не вызывает сомнений", что речь идет о "чествовании Гитлера".