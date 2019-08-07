Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T14:17Z
https://ria.ru/20190807/1557255370.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

В Польше распустили организацию, отмечавшую день рождения Гитлера

14:17, 7 августа 2019
357
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 авг - РИА Новости. Польский суд прекратил деятельность организации "Гордость и современность", члены которой в 2017 году организовали празднование дня рождения Адольфа Гитлера, сообщает агентство РАР.
В начале прошлого года в Польше разразился серьезный скандал после репортажа телеканала TVN24 о том, как журналисты инкогнито побывали на мероприятиях, проведенных общественной организацией "Гордость и современность". В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где оно проходило, были развешены флаги со свастикой, звучали нацистские марши, тосты, нацистские приветствия.
Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер
12 ноября 2018, 08:00
День, когда Гитлер захватил власть. Можно ли было остановить нацистов
"Районный суд Гливиц принял решение в среду о прекращении деятельности организации "Гордость и современность", - говорится в сообщении.
По словам судьи, вынесшей решение, "характер этого события (празднования) не вызывает сомнений", что речь идет о "чествовании Гитлера".
Дети в солдатской форме в Криквиль-ан-Бессен в Нормандии
8 мая, 08:00
Что пишут о Второй мировой войне в учебниках разных стран
1831221
Обсудить 1
ПольшаАдольф ГитлерВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
РИА
Новости
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Путин и Зеленский обсудили разминирование Станицы Луганской
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков перед началом заседания Совета Федерации РФ
Вашингтон втягивает Москву в серьезную гонку вооружений, заявили в Совфеде
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР ждет от Киева итогов разбирательств по обстрелам со стороны ВСУ
Лента
новостей
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях
Ученые предрекают катастрофу при следующем извержении вулкана Килауэа
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленскому надо говорить с властями ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Взрыв в Кабуле. 7 августа 2019
При взрыве в Кабуле погибли 14 человек, сообщили СМИ
Режиссер Квентин Тарантино
Тарантино сказал, что много раз смотрел советский фильм "Человек-амфибия"
Свиньи в стойле
В Тюменской области на ферме от удара током погибло около тысячи свиней
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
Евросоюз выступил против экстерриториальных мер в отношении Венесуэлы
Альгирдас Палецкис
Адвокат Палецкиса прокомментировал решение суда оставить его под арестом
На фестивале молодого вина
ЕК создала единую базу, где можно проверить достоверность наименований вин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
Лента новостейМолния