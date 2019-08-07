В Дзержинске локализовали пожар в бытовках и битумном хранилище

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в битумном хранилище и двух бытовках на территории промышленной зоны в Дзержинске Московской области локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В 13.51 объявлена локализация пожара на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горят битумное хранилище на площади 150 квадратных метров, две деревянные бытовки общей площадью 16 квадратных метров, бесхозное строение на площади 20 квадратных метров, а также частично горит цистерна на площади 14 квадратных метров.