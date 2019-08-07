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РИА Новости

В Дзержинске локализовали пожар в бытовках и битумном хранилище

14:17, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пожар в битумном хранилище и двух бытовках на территории промышленной зоны в Дзержинске Московской области локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В 13.51 объявлена локализация пожара на площади 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что горят битумное хранилище на площади 150 квадратных метров, две деревянные бытовки общей площадью 16 квадратных метров, бесхозное строение на площади 20 квадратных метров, а также частично горит цистерна на площади 14 квадратных метров.
На место пожара направлена лаборатория Мособлпожспаса для замера содержания вредных веществ в воздухе в районе пожара. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 30 человек и девять единиц техники.
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МособлпожспасМЧСМЧС РФМоскваМосковская областьПроисшествия
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