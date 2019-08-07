ДНР ждет от Киева итогов разбирательств по обстрелам со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика ждет от Киева итогов разбирательств по обстрелам территории ДНР со стороны украинских силовиков, заявила в среду полпред республики в контактной группе, глава МИД Наталья Никонорова.

С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно предусматривает дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также предусматривает наказание виновных в нарушении режима прекращения огня.

"Выражаем надежду, что в ближайшее время украинская сторона выполнит свои обязательства согласно принятому пакету дополнительных мер, предусматривающему необходимость проведения разбирательств и привлечения к ответственности нарушителей, о чем сообщит СММ (Специальная мониторинговая миссия - ред.) ОБСЕ", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.