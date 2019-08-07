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РИА Новости

ДНР ждет от Киева итогов разбирательств по обстрелам со стороны ВСУ

14:11, 7 августа 2019
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© Фото : МИД ДНР И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика ждет от Киева итогов разбирательств по обстрелам территории ДНР со стороны украинских силовиков, заявила в среду полпред республики в контактной группе, глава МИД Наталья Никонорова.
С 21 июля в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно предусматривает дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также предусматривает наказание виновных в нарушении режима прекращения огня.
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"Выражаем надежду, что в ближайшее время украинская сторона выполнит свои обязательства согласно принятому пакету дополнительных мер, предусматривающему необходимость проведения разбирательств и привлечения к ответственности нарушителей, о чем сообщит СММ (Специальная мониторинговая миссия - ред.) ОБСЕ", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она отметила, что до сих пор "не обнародована информация об итогах проведения украинской стороной разбирательств по таким фактам нарушений со стороны вооруженных формирований Украины". В частности, по факту применения ударного беспилотника, в результате чего ранения получили трое ополченцев, по обстрелу Горловки, при котором были повреждены дома и школа, а также по обстрелу поселка Верхнеторецкое, при котором пострадал ополченец.
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