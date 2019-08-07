В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли позиции Народной милиции под Луганском

ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберного пулемета позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Обозное под Луганском, заявил РИА Новости начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
"Сегодня в 12.25 (совпадает с мск) преступники из 25-й бригады вооруженных формирований Украины, нарушив договоренности о перемирии, подвергли обстрелу из крупнокалиберного пулемета позиции наших защитников в районе населенного пункта Обозное (около 16 километров от Луганска - ред.)", - заявил Осадчий.
По его мнению, украинские силовики пытаются дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения. "Благодаря слаженным действиям военнослужащих Народной милиции жертв удалось избежать", - добавил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.