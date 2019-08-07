Украинские силовики в среду четыре раза нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе в среду, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня с 11.25 до 11.40 (совпадает с мск) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении четырех населенных пунктов республики. При обстрелах применялись гранатометы, бронетехника и стрелковое оружие", - сказал представитель ведомства.