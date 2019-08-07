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РИА Новости

Украинские силовики в среду четыре раза нарушили перемирие, заявили в ДНР

14:04, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
Дом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе в среду, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 11.25 до 11.40 (совпадает с мск) нами были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении четырех населенных пунктов республики. При обстрелах применялись гранатометы, бронетехника и стрелковое оружие", - сказал представитель ведомства.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Ранее в ДНР заявили, что силовики три раза нарушили перемирие за сутки.
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