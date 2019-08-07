ЕР поддержит предложение расследовать вмешательство в российские выборы

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддержит предложение лидеров фракций Госдумы расследовать вмешательство в выборы в РФ и провести внеочередное заседание Совета Думы, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.

"Фракция "Единая Россия" считает заслуживающей поддержки предложение Сергея Миронова (СР), Владимира Жириновского (ЛДПР) и Геннадия Зюганова (КПРФ) провести расследование иностранного вмешательства в выборы в нашей стране и во внутреннеполитическую жизнь России, создать для этого специальную межфракционную комиссию. Это позволяет (сделать) законодательство и наш регламент", - заявил Исаев журналистам.

Как напомнил Исаев, для того чтобы принять решение о формировании такой комиссии, предложено созвать внеочередное заседание Совета Госдумы.