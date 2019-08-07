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РИА Новости

ЕР поддержит предложение расследовать вмешательство в российские выборы

14:04, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" поддержит предложение лидеров фракций Госдумы расследовать вмешательство в выборы в РФ и провести внеочередное заседание Совета Думы, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
"Фракция "Единая Россия" считает заслуживающей поддержки предложение Сергея Миронова (СР), Владимира Жириновского (ЛДПР) и Геннадия Зюганова (КПРФ) провести расследование иностранного вмешательства в выборы в нашей стране и во внутреннеполитическую жизнь России, создать для этого специальную межфракционную комиссию. Это позволяет (сделать) законодательство и наш регламент", - заявил Исаев журналистам.
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Как напомнил Исаев, для того чтобы принять решение о формировании такой комиссии, предложено созвать внеочередное заседание Совета Госдумы.
"Мы также поддерживаем это предложение", - добавил депутат.
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Сергей МироновАндрей ИсаевЛДПРГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийГосдума РФРоссияПолитика
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