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РИА Новости
Тверская область

Всероссийский День льняного поля пройдет 8 августа в Верхневолжье

14:00, 7 августа 2019
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© Фото : GhirlaСквер на набережной Афанасия Никитина в Твери
Сквер на набережной Афанасия Никитина в Твери
© Фото : Ghirla
ТВЕРЬ, 7 авг – РИА Новости. Аграрии более чем из 15 регионов России примут участие во Всероссийском Дне льняного поля, который пройдёт в четверг в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В мероприятии планируют принять участие вице-премьер РФ Алексей Гордеев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также эксперты отрасли, сельхозпроизводители из Брянской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Татарстана и Удмуртии.
В программе Дня – посещение Федерального научного центра лубяных культур в Твери, где участники мероприятия осмотрят экспертную лабораторию, оборудование для оценки качества тресты (льняной соломы) и селекции. В поселке Мирный Торжокского района гости осмотрят сельскохозяйственную технику, а также выставку достижений льняной отрасли.
Главным событием Всероссийского Дня льняного поля в Тверской области станет пленарная сессия на тему "Нереализованный потенциал льняного комплекса России: стратегические направления развития".

"Лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Тверской области. В регионе достаточное количество земель, сейчас активно вводим пашню в сельскохозяйственный оборот. Наша главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях", – сказал РИА Новости губернатор Игорь Руденя.

Он добавил, что в 2018 году лён включён в перечень культур Тверской области, на которые предоставляется субсидия на оказание несвязанной поддержки. Ставка субсидии в 2019 году составляет 10 тысяч рублей на один гектар, предусмотренный объем финансирования – 50 миллионов рублей.
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Возрождение льняного комплекса России требует дополнительных мер поддержки
Введено новое направление поддержки отрасли – возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно, отметили в пресс-службе. На эти цели в областном бюджете заложено более 23 миллионов рублей, ставка субсидии – более 4 тысяч рублей за тонну. Производителям льна также предусмотрена финансовая помощь на приобретение элитных семян в размере 1,7 тысячи рублей за один гектар посевной площади. Общий объем средств, предусмотренных на поддержку льноводства в Тверской области на 2017-2019 годы, составил более 165,5 миллионов рублей.
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