Всероссийский День льняного поля пройдет 8 августа в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 7 авг – РИА Новости. Аграрии более чем из 15 регионов России примут участие во Всероссийском Дне льняного поля, который пройдёт в четверг в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В мероприятии планируют принять участие вице-премьер РФ Алексей Гордеев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также эксперты отрасли, сельхозпроизводители из Брянской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Татарстана и Удмуртии.

В программе Дня – посещение Федерального научного центра лубяных культур в Твери, где участники мероприятия осмотрят экспертную лабораторию, оборудование для оценки качества тресты (льняной соломы) и селекции. В поселке Мирный Торжокского района гости осмотрят сельскохозяйственную технику, а также выставку достижений льняной отрасли.

Главным событием Всероссийского Дня льняного поля в Тверской области станет пленарная сессия на тему "Нереализованный потенциал льняного комплекса России: стратегические направления развития".

"Лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Тверской области. В регионе достаточное количество земель, сейчас активно вводим пашню в сельскохозяйственный оборот. Наша главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях", – сказал РИА Новости губернатор Игорь Руденя.

Он добавил, что в 2018 году лён включён в перечень культур Тверской области, на которые предоставляется субсидия на оказание несвязанной поддержки. Ставка субсидии в 2019 году составляет 10 тысяч рублей на один гектар, предусмотренный объем финансирования – 50 миллионов рублей.