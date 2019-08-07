В Ливии после обстрела украинского Ил-76 пострадал член экипажа

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Один из членов экипажа украинского транспортного самолета получил ранение во время обстрела в аэропорту Мисураты в Ливии, сообщило агентство Один из членов экипажа украинского транспортного самолета получил ранение во время обстрела в аэропорту Мисураты в Ливии, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", — говорится в сообщении.

Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили об уничтожении Ил-76 с грузом боеприпасов после приземления в аэропорту Мисураты. В офисе официального представителя ЛНА РИА Новости уточнили, что транспортник был арендован у украинской компании.