Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T13:54Z
https://ria.ru/20190807/1557253960.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155712/52/1557125271_0:57:1004:622_1036x0_80_0_0_4efaf2c2d82456d5eb82ae63d5c66e7b.jpg
РИА Новости

В Ливии после обстрела украинского Ил-76 пострадал член экипажа

13:46, 7 августа 2019
1991
© European Space ImagingВоенно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии
Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии
© European Space Imaging
Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии . Архивное фото
КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Один из членов экипажа украинского транспортного самолета получил ранение во время обстрела в аэропорту Мисураты в Ливии, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", — говорится в сообщении.
Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили об уничтожении Ил-76 с грузом боеприпасов после приземления в аэропорту Мисураты. В офисе официального представителя ЛНА РИА Новости уточнили, что транспортник был арендован у украинской компании.
В свою очередь, МИД Украины со ссылкой на государственную авиационную службу сообщил, что 5 июля в результате ракетной атаки на ливийский аэропорт во время разгрузки был поврежден украинский транспортный самолет, перевозивший гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии.
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
5 августа, 15:24
В Ливии число погибших при ударах ВВС Хафтара выросло до 42 человек
3917202
Обсудить 2
Ил-76ЛивияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
РИА
Новости
Первый полет новейшего беспилотника Охотник
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Охотник"
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
Евросоюз выступил против экстерриториальных мер в отношении Венесуэлы
Лента
новостей
Южные Курилы
В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Михаил Круг
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Чашка кофе
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал, кого считает величайшим гением в истории
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
Лента новостейМолния