В Ливии после обстрела украинского Ил-76 пострадал член экипажа

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Один из членов экипажа украинского транспортного самолета получил ранение во время обстрела в аэропорту Мисураты в Ливии, сообщило агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", — говорится в сообщении.
Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили об уничтожении Ил-76 с грузом боеприпасов после приземления в аэропорту Мисураты. В офисе официального представителя ЛНА РИА Новости уточнили, что транспортник был арендован у украинской компании.
В свою очередь, МИД Украины со ссылкой на государственную авиационную службу сообщил, что 5 июля в результате ракетной атаки на ливийский аэропорт во время разгрузки был поврежден украинский транспортный самолет, перевозивший гуманитарный груз для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии.