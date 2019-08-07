В Хакасии три человека пострадали при столкновении двух трамваев

КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Трамвай въехал во впереди идущий трамвай в поселке Черемушки возле Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии, пострадали двое детей и взрослый, сообщает МВД республики.

"По предварительной информации, столкновение трамваев произошло возле ограды территории ГЭС. Предварительная причина - несоблюдение дистанции водителем трамвая, который ехал позади. Ушибы и царапины получили двое детей и один взрослый", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются подробности происшествия.