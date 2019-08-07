Ростовская область поучится у Татарстана созданию экономических зон

В среду в городе Азове Ростовской области татарстанская компания "Ай-Пласт" открыла завод по производству крупногабаритной пластиковой тары. После этого руководство области и республики подписало план по реализации соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2019-2021 годы.

"Нам есть над чем работать - жизнь меняется, появляются новые законы в стране, которые дают возможность создавать новые условия. У Татарстана сегодня точно можно поучиться динамике развития бизнеса, созданию новых зон экономического развития на основе цифровой экономики", - сказал Голубев.

Он отметил, что делегация от Ростовской области в ближайшее время побывает на чемпионате мира по рабочим профессиям в Татарстане. "Помимо чемпионата обязательно посмотрим некоторые территории, новые экономические зоны... Я хотел бы посмотреть законодательство Татарстана, связанное с обустройством центральных зон городов, конкретно Казани", - добавил губернатор.

Президент Татарстана Рустам Минниханов также отметил, что товарооборот регионов на сегодняшний день составляет около девяти миллиардов рублей. "Считаю, что эта цифра не запредельная, потому что, хотя мы очень одинаковые по многим направлениям, у нас и много взаимных интересов. Мы активно используем ту сельхозтехнику, которая тут производится. У нас и у вас есть вертолетные производства. Даже в области АПК у нас огромное количество взаимных поставок", - сказал он.