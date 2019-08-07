В Московской области произошел пожар в бытовках

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Две деревянные бытовки загорелись на площади 150 квадратных метров рядом с битумных хранилищем в городе Дзержинске Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В Денисьевском проезде горят по всей площади две бытовки, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.