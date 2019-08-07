Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших в Донбассе военным

КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших из-за обстрела в Донбассе четвертым украинским военным, сообщает в среду пресс-служба главы государства.
Во вторник Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе, четверо военных погибли.
"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - говорится в сообщении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.