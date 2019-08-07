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РИА Новости

Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших в Донбассе военным

13:37, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших из-за обстрела в Донбассе четвертым украинским военным, сообщает в среду пресс-служба главы государства.
Во вторник Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе, четверо военных погибли.
"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - говорится в сообщении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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