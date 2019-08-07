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РИА Новости
Омская область

В Омской области активно благоустраивают дворы, парки и скверы

13:36, 7 августа 2019
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© Фото : предоставлено ИА "ОМскрегион"В Омской области активно благоустраивают дворы, парки и скверы
В Омской области активно благоустраивают дворы, парки и скверы
© Фото : предоставлено ИА "ОМскрегион"
ОМСК, 7 авг - РИА Новости. Работы по формированию комфортной городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" активно ведутся в Омской области, дворы отремонтируют до 1 сентября, сообщает в среду облправительство.
На формирование комфортной городской среды в Омской области в 2019 году по заключенному соглашению с Минстроем РФ в рамках нацпроекта будет направлено 720 миллионов рублей, из которых 580,5 миллиона из федерального бюджета, 75 миллионов из областного бюджета и 64,5 - из местных бюджетов. Деньги пойдут на благоустройство дворов и общественных территорий.
"По состоянию на сегодняшний день общий объем выполненных работ во дворах составляет 30%, завершить их планируется к 1 сентября. Заключены контракты с подрядчиками по благоустройству 39 общественных территорий", - говорится в сообщении.
Еженедельно министр энергетики и ЖКК Омской области Вадим Марыгин и первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин проверяют ход выполнения работ. В среду они проинспектировали территорию, прилегающую к школе №162, в том числе Привокзальную площадь, бульвар Победы, бульвар Мартынова, Театральную площадь и улицу Бударина.
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"Работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками. Сомнений в том, что они будут завершены в срок, у нас нет", - приводятся в сообщении слова Марыгина. Работы на обозначенных объектах планируется завершить в основном в сентябре-октябре текущего года.
"Федеральная программа по формированию комфортной городской среды действует до 2024 года. Ежегодно Омск будет получать в пределах 400-450 миллионов рублей на благоустройство. Администрация города совместно с жителями определит, какие общественные территории будут благоустраиваться", - отметил министр.
Сейчас в Омске также ведется масштабный ремонт фасадов 169 домов. Из федерального бюджета по итогам переговоров главы региона Александра Букова на эти работы выделено 1,1 миллиарда рублей. Также Омская область получит дополнительно 1 миллиард рублей на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры региона в рамках подготовки к проведению ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств в Омске, который состоится осенью этого года.
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