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РИА Новости

В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына

13:33, 7 августа 2019
124775
© РИА Новости / Виталий БелоусовДетская площадка во дворе жилого дома
Детская площадка во дворе жилого дома
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Детская площадка во дворе жилого дома. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Следователи расследуют уголовное дело о побоях, возбужденное после появления информации о том, что в Северодвинске мужчина швырнул на землю мальчика, который наехал на велосипеде на маленького ребенка, сообщает СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Инцидент произошел у торгового центра "Сити". Как отмечает ведомство, информация о нем появилась в соцсетях во вторник. Полиция возбудила уголовное дело о нанесении побоев несовершеннолетнему.
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"В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, <…> руководство Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировало передачу уголовного дела для производства предварительного следствия в региональные следственные органы", — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Степень травмирования ребенка еще предстоит установить, информирует ведомство. По предварительным данным, десятилетний мальчик получил ушибы, диагноз "сотрясение мозга" уточняется.
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"Правоохранительными органами установлена личность мужчины, применившего к ребенку физическую силу на детской площадке. Запланировано проведение с ним следственных действий", — информирует региональное следственное управление.
Как следует из распространенной в соцсетях информации, мужчина с силой швырнул мальчика на землю, а затем выбросил за пределы детской площадки его велосипед. По сообщениям пользователей, он таким образом заступился за своего трехлетнего сына.
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Архангельская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ну не знаю, представляю если бы моего сына так сбили, как бы я поступил в таком случае?! Если бы травмы серьёзные, то аналогично в состоянии аффекта сделал то же самое! Мужика понять можно в принципе))
7 августа, 14:16
Александр К.
67000123
А что на детской площадке можно на велике гонять? Правильно сделал. Только нужно раньше было попросить с площадки свалить, а не когда дтп произошло.
7 августа, 16:54
DHDR. HILTOR
47000213
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