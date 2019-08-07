В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Следователи расследуют уголовное дело о побоях, возбужденное после появления информации о том, что в Северодвинске мужчина швырнул на землю мальчика, который наехал на велосипеде на маленького ребенка, сообщает СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел у торгового центра "Сити". Как отмечает ведомство, информация о нем появилась в соцсетях во вторник. Полиция возбудила уголовное дело о нанесении побоев несовершеннолетнему.

"В связи с тем, что происшествие вызвало общественный резонанс, <…> руководство Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировало передачу уголовного дела для производства предварительного следствия в региональные следственные органы", — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Степень травмирования ребенка еще предстоит установить, информирует ведомство. По предварительным данным, десятилетний мальчик получил ушибы, диагноз "сотрясение мозга" уточняется.

"Правоохранительными органами установлена личность мужчины, применившего к ребенку физическую силу на детской площадке. Запланировано проведение с ним следственных действий", — информирует региональное следственное управление.