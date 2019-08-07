Москва продолжит поддержку завода ОЗБИ, подтвердившего статус промкомплекса

"Статус промкомплекса позволяет заводу экономить до 25% от общего объема обязательных платежей. В частности, за год ОЗБИ получил 2,5 миллиона рублей льгот. Меры поддержки позволяют предприятию вкладывать больше средств в развитие производства и наращивание объемов выпуска продукции. Взамен город получает инвестиции, рабочие места, налоговые поступления, а в случае с предприятиями пищевой промышленности – еще и продовольственную безопасность региона", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Статус промышленного комплекса присвоен ЗАО "ОЗБИ" 13 декабря 2016 года. С тех пор предприятие, в соответствии с законом, ежегодно подтверждает данный статус и свое право на получение налоговых и земельных льгот. Для этого промкомплекс предоставляет городским властям ежегодный отчет о своей работе и финансовых показателях. Так, в 2018 году предприятие вложило в модернизацию 17 миллионов рублей, а в 2019-2022 годах общий объем планируемых затрат на развитие составит 660 миллионов рублей, отмечается в сообщении.