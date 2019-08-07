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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва продолжит поддержку завода ОЗБИ, подтвердившего статус промкомплекса

13:06, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Московское правительство продолжит оказывать поддержку "Останкинскому заводу бараночных изделий" (ОЗБИ), подтвердившему статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Статус промкомплекса позволяет заводу экономить до 25% от общего объема обязательных платежей. В частности, за год ОЗБИ получил 2,5 миллиона рублей льгот. Меры поддержки позволяют предприятию вкладывать больше средств в развитие производства и наращивание объемов выпуска продукции. Взамен город получает инвестиции, рабочие места, налоговые поступления, а в случае с предприятиями пищевой промышленности – еще и продовольственную безопасность региона", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Статус промышленного комплекса присвоен ЗАО "ОЗБИ" 13 декабря 2016 года. С тех пор предприятие, в соответствии с законом, ежегодно подтверждает данный статус и свое право на получение налоговых и земельных льгот. Для этого промкомплекс предоставляет городским властям ежегодный отчет о своей работе и финансовых показателях. Так, в 2018 году предприятие вложило в модернизацию 17 миллионов рублей, а в 2019-2022 годах общий объем планируемых затрат на развитие составит 660 миллионов рублей, отмечается в сообщении.
Статус промкомплекса могут получить предприятия, соответствующие установленным критериям эффективности промышленной деятельности. Статус позволяет серьезно сократить налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, а также арендную плату за землю. Сегодня таким статусом обладает 49 московских производителей, напомнили в пресс-службе.
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