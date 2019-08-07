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РИА Новости

Пресс-конференция директора Института археологии РАН Николая Макарова

12:45, 7 августа 2019
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14 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция вице-президента РАН, директора Института археологии РАН Николая МАКАРОВА, приуроченная ко Дню археолога, который отмечается 15 августа.
В рамках мероприятия речь пойдет о наиболее важных изысканиях 2019 года: исследованиях в Иерихоне, раскопках на территории Большого Кремлевского сквера, работах в Юрьевом монастыре, Крыму и на Таманском полуострове, а также об участии в проектах, связанных с изучением мест сражений Отечественной войны 1812 года в Смоленской области.

Планируются прямые включения в районе археологического памятника Фанагория на Таманском полуострове, а также из студии в Симферополе.

Участник в районе археологического памятника Фанагория:
- заведующий отделом классической археологии Института археологии РАН Владимир КУЗНЕЦОВ.

Участник в Симферополе:
- ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей ВНУКОВ.

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