Пресс-конференция директора Института археологии РАН Николая Макарова

В рамках мероприятия речь пойдет о наиболее важных изысканиях 2019 года: исследованиях в Иерихоне, раскопках на территории Большого Кремлевского сквера, работах в Юрьевом монастыре, Крыму и на Таманском полуострове, а также об участии в проектах, связанных с изучением мест сражений Отечественной войны 1812 года в Смоленской области.
Планируются прямые включения в районе археологического памятника Фанагория на Таманском полуострове, а также из студии в Симферополе.
Участник в районе археологического памятника Фанагория:
- заведующий отделом классической археологии Института археологии РАН Владимир КУЗНЕЦОВ.
Участник в Симферополе:
- ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей ВНУКОВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Планируются прямые включения в районе археологического памятника Фанагория на Таманском полуострове, а также из студии в Симферополе.
Участник в районе археологического памятника Фанагория:
- заведующий отделом классической археологии Института археологии РАН Владимир КУЗНЕЦОВ.
Участник в Симферополе:
- ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей ВНУКОВ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/