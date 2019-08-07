В Хельсинки эвакуировали вокзал из-за загоревшегося морозильника

ХЕЛЬСИНКИ, 7 авг - РИА Новости. Люди были эвакуированы с центрального железнодорожного вокзала финской столицы из-за возгорания одного из морозильников, сообщает спасательная служба Хельсинки.

"Пожар на железнодорожном вокзале потушен. Сгорел морозильник. Спасательная служба проветривает помещение. Это займет около получаса, после чего спасательные работы завершатся", - говорится в сообщении.

На месте работают девять бригад пожарной службы. Информация о возгорании поступила в Службу спасения около 11.30 (время совпадает с московским).