Темрезов: более ста сельчан в КЧР улучшат жилищные условия до конца года

© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧР Темрезов: более ста сельчан в КЧР улучшат жилищные условия до конца года

ЧЕРКЕССК, 7 авг - РИА Новости. Более ста жителей села в Карачаево-Черкесии до конца года получат сертификаты на выделение субсидий на приобретение или строительство жилья. Об этом глава КЧР написал на своей странице в сети Инстаграм.

Во вторник глава КЧР Рашид Темрезов вручил девяти жителям Хабезского района сертификаты на выделение субсидий на приобретение или строительство жилья в рамках реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

"В прошлом году в Карачаево-Черкесии рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" свои жилищные условия улучшили 28 семей. А в текущем году по моему поручению эта цифра увеличится в четыре раза и сертификаты получат 108 семей, в числе которых молодые семьи", - написал глава республики.

Темрезов подчеркнул при этом, что задача властей – поддержать грамотных специалистов в сфере образования, медицины, социальной сферы и АПК в их стремлении жить и работать на селе.