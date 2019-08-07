Темрезов: более ста сельчан в КЧР улучшат жилищные условия до конца года

ЧЕРКЕССК, 7 авг - РИА Новости. Более ста жителей села в Карачаево-Черкесии до конца года получат сертификаты на выделение субсидий на приобретение или строительство жилья. Об этом глава КЧР написал на своей странице в сети Инстаграм.
Во вторник глава КЧР Рашид Темрезов вручил девяти жителям Хабезского района сертификаты на выделение субсидий на приобретение или строительство жилья в рамках реализации программы "Устойчивое развитие сельских территорий".
"В прошлом году в Карачаево-Черкесии рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" свои жилищные условия улучшили 28 семей. А в текущем году по моему поручению эта цифра увеличится в четыре раза и сертификаты получат 108 семей, в числе которых молодые семьи", - написал глава республики.
Темрезов подчеркнул при этом, что задача властей – поддержать грамотных специалистов в сфере образования, медицины, социальной сферы и АПК в их стремлении жить и работать на селе.
За период реализации ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года" в КЧР помощь в улучшении жилищных условий оказана почти 300 семьям.