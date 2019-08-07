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РИА Новости

Нейросети помогут ученым из "Сколтеха" создать идеальные нанотрубки

12:28, 7 августа 2019
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© Fotolia / Tyler BoyesУглеродная нанотрубка
Углеродная нанотрубка
© Fotolia / Tyler Boyes
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российские математики и физики выяснили, как можно улучшить качество нанотрубок и научиться гибко управлять их ростом, используя искусственный интеллект и нейросети. Их выводы были представлены в журнале Carbon.

"Сложный процесс роста углеродных нанотрубок сдерживал развитие электроники на их основе на протяжении 25 лет. Мы полагаем, что наша методика поможет создать эффективное производство углеродных нанотрубок и откроет новые горизонты для их применения", ‒ заявил Альберт Насибулин, профессор "Сколтеха".

С момента открытия углеродных нанотрубок в 1991 году ученые считали, что их ожидает большое будущее в современной промышленности. У них есть множество полезных свойств – они хорошо проводят тепло и ток, отличаются высокой прочностью и механической устойчивостью. Но первые же опыты показали, что нанотрубки очень сложно использовать на практике из-за их малых размеров и сложностей в их соединении и сплетении в единые волокна.
Большие проблемы, как отмечают ученые, создает и то, что характеристики нанотрубок резким образом меняются при увеличении их диаметра или повышении числа слоев внутри них. По этой причине большая часть наноматериалов изготавливаются из нанотрубок конкретной толщины и длины, и ошибки при их выращивании часто делают подобную продукцию бесполезной.
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"Реализации огромного потенциала нанотрубок мешает многофазный процесс их производства, контролировать который крайне непросто. Мы предложили использовать искусственные нейронные сети для анализа экспериментальных данных и предсказания эффективности синтеза однослойных углеродных нанотрубок", – добавляет Дмитрий Красников, коллега Насибулина по университету.

Подобные конструкции, как объясняют исследователи, сегодня синтезируются, используя три компонента – угарный и углекислый газ, а также специальный катализатор на базе ферроцена, соединения железа и двух молекул ароматических углеводородов.
Каждое из этих веществ играет свою роль в сборе нанотрубок. Угарный газ служит сырьем для атомов углерода, из которых формируются их стенки, а ферроцен и СО2 заставляют его молекулы расщепляться и способствуют тому, что на поверхности частиц катализатора будут возникать не многослойные, а однослойные нанотрубки.
То, как протекает этот процесс, зависит от множества параметров, в том числе температуры среды, давления и концентрации каждого газа, скорости их движения через реактор и целого ряда других особенностей. Выбрав пять наиболее важных из них, российские математики и физики попытались научить искусственный интеллект предсказывать свойства будущих нанотрубок по значениям этих величин.
Для этого они провели серию экспериментов и создали почти сто разных вариаций нанотрубок, меняя температуры, давление, состав смеси и скорость реакции. После этого ученые объединили эти замеры в базу данных и использовали ее для обучения нейросети.
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Несмотря на столь небольшой набор примеров, нейросеть научилась достаточно точно предсказывать уровень выхода, размеры, спектр и другие характеристики нанотрубок, опираясь на пять эти параметров. Ее работу ученые проверили, просчитав характеристики подобных наноструктур при помощи ИИ и затем синтезировав их на практике.
Успешная реализация этих опытов, как надеются исследователи из "Сколтеха", привлечет более серьезное внимание к подобным исследованиям и позволит им создать более точные нейросети, натренированные на более масштабном наборе примеров. Это упростит синтез нанотрубок и позволит им проникнуть в микроэлектронику и другие сферы жизни человека.
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нанотрубкифизикананохимияСколковский институт науки и технологийОткрытия - РИА НаукаМоскваРИА Наука
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