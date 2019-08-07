Пресс-конференция о начале сезона английской Премьер-лиги в Okko Спорт

Участники:
- управляющий директор группы компаний Rambler&Co Максим ТАДЕВОСЯН;
- генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван ГРОДЕЦКИЙ;
- руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил ГЕРШКОВИЧ;
- шеф-редактор Okko Спорт Владимир СТОГНИЕНКО;
- заместитель шеф-редактора и комментатор Okko Спорт Роман ГУТЦАЙТ.
В рамках мероприятия речь пойдет о контентной стратегии Rambler Group и Okko, планах развития платформы Okko и сервиса Okko Спорт. Также будут обсуждены планы редакции Okko Спорт по освещению нового сезона английской Премьер-лиги, который впервые будет показан на онлайн-платформе.
Аккредитация до 7 августа включительно: Тамара Мори Тел: + 7 (916) 555-2031 Email: pr@okko.tv
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- управляющий директор группы компаний Rambler&Co Максим ТАДЕВОСЯН;
- генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван ГРОДЕЦКИЙ;
- руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил ГЕРШКОВИЧ;
- шеф-редактор Okko Спорт Владимир СТОГНИЕНКО;
- заместитель шеф-редактора и комментатор Okko Спорт Роман ГУТЦАЙТ.
В рамках мероприятия речь пойдет о контентной стратегии Rambler Group и Okko, планах развития платформы Okko и сервиса Okko Спорт. Также будут обсуждены планы редакции Okko Спорт по освещению нового сезона английской Премьер-лиги, который впервые будет показан на онлайн-платформе.
Аккредитация до 7 августа включительно: Тамара Мори Тел: + 7 (916) 555-2031 Email: pr@okko.tv
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/