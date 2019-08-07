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РИА Новости

В Магнитогорске завели дело о покушении на убийство после взрыва автомобиля

12:13, 7 августа 2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва автомобиля в Магнитогорске, при котором пострадал местный торговец, сообщает челябинское управление СК РФ.
По предварительным данным, взрыв прогремел сегодня утром, когда мужчина подходил к своей машине. Что именно взорвалось, неясно. Сейчас пострадавший в больнице в состоянии средней тяжести.
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"По данному факту … возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом", - говорится в релизе.
Следствие связало случившееся с "торговой деятельностью пострадавшего на продуктовом рынке". Мотивы покушения выясняются.
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МагнитогорскПроисшествия
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