В Магнитогорске завели дело о покушении на убийство после взрыва автомобиля

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва автомобиля в Магнитогорске, при котором пострадал местный торговец, сообщает челябинское управление СК РФ.

По предварительным данным, взрыв прогремел сегодня утром, когда мужчина подходил к своей машине. Что именно взорвалось, неясно. Сейчас пострадавший в больнице в состоянии средней тяжести.