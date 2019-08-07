В Магнитогорске завели дело о покушении на убийство после взрыва автомобиля

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва автомобиля в Магнитогорске, при котором пострадал местный торговец, сообщает челябинское управление СК РФ.
По предварительным данным, взрыв прогремел сегодня утром, когда мужчина подходил к своей машине. Что именно взорвалось, неясно. Сейчас пострадавший в больнице в состоянии средней тяжести.
12 мая, 16:19Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
"По данному факту … возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом", - говорится в релизе.
Следствие связало случившееся с "торговой деятельностью пострадавшего на продуктовом рынке". Мотивы покушения выясняются.