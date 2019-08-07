Жителю Якутии потребовалась медпомощь из-за дыма от лесных пожаров

ЯКУТИЯ, 7 авг - РИА Новости. Медпомощь в связи с задымленностью от лесных пожаров в районах Якутии понадобилась одному человеку, случаев отравления угарным газом в республике не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 1 августа в Якутии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

По информации республиканского Роспотребнадзора, лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест выявил превышение ПДК оксида углерода в поселке Батагай Верхоянского района, в селе Сунтар Сунтарского района, а также на территориях Мирнинского, Ленского и Томпонского районов Якутии.

С 13-го июня по 7 августа эпидемиологи исследовали 277 проб атмосферного воздуха. Сегодня исследовано 15 проб атмосферного воздуха в девяти районах и городе Якутске, превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе не установлено.

"По данным министерства здравоохранения республики, в связи с задымленностью за прошедшие сутки за медицинской помощью обратился один человек в Верхоянском районе. Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что город Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири и северных улусов республики, задымленность также отмечается в 12 районах республики.