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РИА Новости

Жителю Якутии потребовалась медпомощь из-за дыма от лесных пожаров

12:11, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Александр КряжевТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии
© РИА Новости / Александр Кряжев
ЯКУТИЯ, 7 авг - РИА Новости. Медпомощь в связи с задымленностью от лесных пожаров в районах Якутии понадобилась одному человеку, случаев отравления угарным газом в республике не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
С 1 августа в Якутии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
По информации республиканского Роспотребнадзора, лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест выявил превышение ПДК оксида углерода в поселке Батагай Верхоянского района, в селе Сунтар Сунтарского района, а также на территориях Мирнинского, Ленского и Томпонского районов Якутии.
С 13-го июня по 7 августа эпидемиологи исследовали 277 проб атмосферного воздуха. Сегодня исследовано 15 проб атмосферного воздуха в девяти районах и городе Якутске, превышения ПДК химических веществ в атмосферном воздухе не установлено.
"По данным министерства здравоохранения республики, в связи с задымленностью за прошедшие сутки за медицинской помощью обратился один человек в Верхоянском районе. Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано", - отметили в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что город Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири и северных улусов республики, задымленность также отмечается в 12 районах республики.
По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 гектара. Из них проводится тушение 15 пожаров, в зоне контроля - 101 очага. За прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на 15, локализовано - четыре.
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