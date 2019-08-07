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РИА Новости

В Саратове задержали лжеминера-рецидивиста

12:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники ОМОНа . Архивное фото
САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Ранее трижды судимый за лжеминирование пьяный житель Саратова задержан по подозрению в том, что после ссоры с женой вновь совершил ложный звонок об угрозе взрыва дома, сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии.
По данным ведомства, в полицию поступил анонимный звонок от неизвестного, который заявил, что готовится подорвать взрывное устройство, якобы хранящееся у него в квартире, где вместе с ним находятся родственники, в том числе двое детей.
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"Органами ФСБ и МВД России личность звонившего была установлена, и он был задержан силами экипажа вневедомственной охраны в районе места проживания по улице Брянской Заводского района Саратова. Подозреваемым оказался 37-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения… Со слов задержанного, он совершил звонок из-за конфликта с супругой", - говорится в сообщении.
Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии с коллегами из регионального управления ФСБ обследовали квартиру задержанного и близлежащую территорию, но взрывоопасных предметов не обнаружили.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что подозреваемый ранее уже трижды привлекался к ответственности по этой статье УК РФ.
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13 июля, 18:32
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РосгвардияСаратовРоссияПроисшествия
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