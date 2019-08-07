В Саратове задержали лжеминера-рецидивиста

САРАТОВ, 7 авг - РИА Новости. Ранее трижды судимый за лжеминирование пьяный житель Саратова задержан по подозрению в том, что после ссоры с женой вновь совершил ложный звонок об угрозе взрыва дома, сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии.

По данным ведомства, в полицию поступил анонимный звонок от неизвестного, который заявил, что готовится подорвать взрывное устройство, якобы хранящееся у него в квартире, где вместе с ним находятся родственники, в том числе двое детей.

"Органами ФСБ и МВД России личность звонившего была установлена, и он был задержан силами экипажа вневедомственной охраны в районе места проживания по улице Брянской Заводского района Саратова. Подозреваемым оказался 37-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения… Со слов задержанного, он совершил звонок из-за конфликта с супругой", - говорится в сообщении.

Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии с коллегами из регионального управления ФСБ обследовали квартиру задержанного и близлежащую территорию, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - отметили в пресс-службе.