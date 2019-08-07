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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Детсад с яслями на 120 мест открылся в Хабезском районе КЧР

12:08, 7 августа 2019
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© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики Детсад с яслями на 120 места открылся в Хабезском районе КЧР
Детсад с яслями на 120 места открылся в Хабезском районе КЧР
© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
ЧЕРКЕССК, 7 авг - РИА Новости. В одном из крупнейших населенных пунктов Хабезского района КЧР - в ауле Али-Бердуковский открылся детсад с яслями на 120 мест, написал на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
В новом детском саду "Звездочка" будут работать пять групп на 120 мест, две из которых ясельные.
Площадь нового здания составляет более 1,3 тысячи квадратных метра. Здесь расположились раздевалки, игровые, спальни, буфетная, спортивный и музыкальный залы, кладовые, прачичная, медицинский кабинет, технические и административные помещения.
"Дети перешли в новое комфортабельное здание детсада из ветхой довоенной постройки, куда ходили еще дедушки и бабушки современных воспитанников", - написала глава КЧР.
© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики Детсад с яслями на 120 места открылся в Хабезском районе КЧР
Детсад с яслями на 120 места открылся в Хабезском районе КЧР
© Фото : пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесской республики
Детсад с яслями на 120 места открылся в Хабезском районе КЧР
Темрезов также сообщил, что за последние семь лет в этом ауле были сданы в эксплуатацию ещё два объекта образования - новая школа на 264 ученических места и реконструированная средняя общеобразовательная школа на 238 человек.
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Карачаево-Черкесская республикаРашид Темрезов
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