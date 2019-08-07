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РИА Новости

Площадь пожаров в Красноярском крае составила почти 860 тысяч гектаров

11:48, 7 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, по данным на среду, составляет 859 тысяч гектаров, из которых 844 тысячи – пожары в труднодоступных северных районах, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.
"На сегодня у нас в авиационной наземной зоне, где мы тушим без каких-то либо предварительных расчетов и анализов, действует 30 лесных пожаров на территории пяти муниципальных образований. Общая площадь этих лесных пожаров - 15 тысяч гектаров. В этих районах сосредоточена наиболее богатая лесосырьевая база, поэтому на эти леса обращаем внимание в первую очередь", - рассказал он.
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По словам чиновника, угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействованы 1200 человек, в том числе федеральный резерв, пожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС.
"Что касается так называемой зоны контроля, она очень большая и в основном находится в приарктических территориях. Она труднодоступна или недоступна вовсе. Большая часть территории – это лес с невысоким качеством. Там действуют пожары на территории 844 тысячи гектаров – 80 пожаров", - сказал Маслодудов.
Он отметил, что в целом с 1 августа площадь лесных пожаров сократилась на 200-230 тысяч гектаров. Для тушения задействовано 40 воздушных судов лесопожарного центра, Минобороны РФ, МЧС РФ, с 1 августа произвели 128 сливов воды общим объемом около 1 тысячи тонн.
Министр подчеркнул, что наибольшая эффективность по тушению пожаров фиксируется в тех участках, где работают совместные авиационные и наземные группировки.
"У нас за весь период лесопожарная обстановка находится на контроле, хотя была и остается сложной. Усилиями огнеборцев удалось добиться того, что ни один человек или объект экономики или инфраструктуры не пострадал", - добавил он.
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