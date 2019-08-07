Страховщики оплатят медуслуги россиянам, пострадавшим в ДТП в Аланье

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Страховые компании оплатят медицинское обслуживание российским туристам, пострадавшим в ДТП в районе турецкого города Аланья, не зависимо от того, была ли эта экскурсия предложена лицензированной туристической компанией или случайным поставщиком услуг, заявила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

В районе Аланьи на горной дороге произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье. Тяжелых ранений у них нет.

Обычно с места ДТП людей забирает скорая помощь, которую вызывают водитель, свидетели происшествия или сами пострадавшие, а дальше в больнице возникает вопрос, кто оплачивает расходы на медицинское обслуживание, и здесь уже туристам уместно вспомнить, есть ли у них страховой полис, отметила Алчеева.

"Мы всегда обращаем внимание, что скорую помощь вызывает не страховая компания, а это делается на месте инцидента. Страховщики о ДТП узнают уже из медицинского учреждения, куда поступили пострадавшие. Дальше медучреждение и страховщики все вопросы по расходам решают между собой. Если есть договор между ними, то оплата проходит согласно ему, а если такого договора нет, то его заключают. Однако эти взаимоотношения вообще не имеют отношения к туристам", - указала представитель отрасли.

"Важно пояснить, что для страховой компании не имеет значения, попал ли турист в ДТП во время экскурсии или просто самостоятельно воспользовался общественным транспортом. Тем более не важно, было ли экскурсионное обслуживание предложено лицензированной компанией или приобретено "на улице". Необходимое медицинское обслуживание в случае ДТП будет оплачено страховщиком", - подчеркнула она.