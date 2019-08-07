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РИА Новости
Культура

Житель Бельгии случайно купил картину Рембрандта за 500 евро

11:47, 7 августа 2019
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© The National Gallery, LondonРембрандт. Автопортрет в возрасте 63 лет, 1669
Рембрандт. Автопортрет в возрасте 63 лет, 1669
© The National Gallery, London
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Житель бельгийского города Льеж случайно купил картину за 500 евро, и только спустя десять лет обнаружил, что полотно может принадлежать кисти Рембрандта и стоить 30 миллионов евро, сообщает Brussels Times.
Десять лет назад в баре бельгиец решил помочь случайному знакомому, у которого были долги. Он купил у него живописное полотно за 500 евро.
Спустя десять лет на картину обратил внимание друг покупателя. Ее решили показать эксперту. Оказалось, что портрет может стоить 30 миллионов евро и принадлежать кисти Рембрандта, так как отчетливо прослеживается почерк художника.
Бельгиец решил выставить произведение искусства на продажу. Если картину удастся выгодно продать, то он планирует вложить средства в свой любимый футбольный клуб.
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