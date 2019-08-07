Житель Бельгии случайно купил картину Рембрандта за 500 евро

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Житель бельгийского города Льеж случайно купил картину за 500 евро, и только спустя десять лет обнаружил, что полотно может принадлежать кисти Рембрандта и стоить 30 миллионов евро, Житель бельгийского города Льеж случайно купил картину за 500 евро, и только спустя десять лет обнаружил, что полотно может принадлежать кисти Рембрандта и стоить 30 миллионов евро, сообщает Brussels Times.

Десять лет назад в баре бельгиец решил помочь случайному знакомому, у которого были долги. Он купил у него живописное полотно за 500 евро.

Спустя десять лет на картину обратил внимание друг покупателя. Ее решили показать эксперту. Оказалось, что портрет может стоить 30 миллионов евро и принадлежать кисти Рембрандта, так как отчетливо прослеживается почерк художника.