Военная авиация за сутки потушила 30 очагов лесных пожаров в Приангарье

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 армейской авиации министерства обороны России за сутки ликвидировали 30 очагов лесных пожаров в Иркутской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

"Экипажам вертолетов Ми-8 Минобороны России за сутки удалось ликвидировать 30 очагов природных пожаров в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 6 августа пять вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5, с полевого аэродрома Усть-Кута Иркутской области совершили семь вылетов и 32 сброса 160 тонн воды. С утра 7 августа экипажи вертолетов Ми-8 Минобороны России продолжают вылеты в районы Иркутской области, охваченные лесными пожарами.

Отмечается, что ранее авиационная группировка Минобороны России в Красноярском крае ликвидировала все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации.