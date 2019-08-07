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РИА Новости

Военная авиация за сутки потушила 30 очагов лесных пожаров в Приангарье

11:16, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара с помощью вертолета Ми-8
Тушение лесного пожара с помощью вертолета Ми-8
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Тушение лесного пожара с помощью вертолета Ми-8. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 армейской авиации министерства обороны России за сутки ликвидировали 30 очагов лесных пожаров в Иркутской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
"Экипажам вертолетов Ми-8 Минобороны России за сутки удалось ликвидировать 30 очагов природных пожаров в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, 6 августа пять вертолетов Ми-8, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5, с полевого аэродрома Усть-Кута Иркутской области совершили семь вылетов и 32 сброса 160 тонн воды. С утра 7 августа экипажи вертолетов Ми-8 Минобороны России продолжают вылеты в районы Иркутской области, охваченные лесными пожарами.
Отмечается, что ранее авиационная группировка Минобороны России в Красноярском крае ликвидировала все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации.
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С начала проведения авиационной группировкой Минобороны России операции по тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на охваченные огнем лесные массивы сброшено 8159 тонн воды, ликвидированы лесные пожары на территории общей площадью около 1 миллиона гектаров.
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Ми-8Министерство обороны РФИркутская областьПроисшествия
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