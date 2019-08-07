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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме не видят необходимости усиливать группировку ВКС в Сирии

11:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия может увеличить свою группировку ВКС в Сирии, однако в данный момент такой необходимости нет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя сообщения Пентагона об укреплении подпольной сети боевиков в Сирии и Ираке.
Ранее в Пентагоне сообщили, что группировка "Исламское государство"*, о разгроме которой в Сирии и Ираке неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, в последние месяцы укрепляет и расширяет свою подпольную сеть в этих странах. Такое заключение содержится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую американские военные и их союзники проводят уже пять лет на Ближнем Востоке.
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"Наша группировка в Сирии находится в постоянном взаимодействии с министерством обороны. В случае необходимости мы готовы усилить эту группировку, потому что для нас стоит вопрос борьбы с терроризмом и экстремизмом, с распространением этого зла по всему миру. При необходимости группировка будет усилена, но в настоящее время такой необходимости, на наш взгляд, нет", - заявил Швыткин, отвечая на вопрос о необходимости усиления российских ВКС на фоне таких заявлений.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииЮрий ШвыткинВойна в СирииИсламское государствоДональд ТрампМинистерство обороны СШАГосдума РФМоскваРоссияСШАВ мире
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