Глава МГД предложил паркам Москвы ввести правила для гироскутеров

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников собирается предложить паркам Москвы ввести единые правила по использованию гироскутеров и моноколёс до внесения изменения в ПДД.

Председатель Мосгордумы еще в конце апреля заявлял о необходимости пересмотра вопросов безопасного хранения и эксплуатации транспорта на электротяге: электросамокатов, моноколес, гироскутеров. В начале июля в пресс-службе Центра организации дорожного движения рассказали РИА Новости, что готовят поправки в кодекс об административных правонарушениях об ответственности для нарушающих ПДД водителей этих средств. В свою очередь Шапошников ранее заявлял, что Мосгордума готова рассмотреть предложения ЦОДД уже в осеннюю сессию для ускорения внесения необходимых изменений в ПДД и КоАП, либо иных изменений в федеральное законодательство.

Как отметил Алексей Шапошников на своей странице в Facebook , до внесения всех изменений со стороны Мосгордумы уже можно работать в этом направлении и предложить паркам разработать единые правила для использования транспорта на электротяге, так как летом очень много москвичей используют этот вид транспорта в парках и общественных пространствах.