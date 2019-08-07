Глав сети стриптиз-клубов в регионах заподозрили в вовлечении в проституцию

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Директоров сети стриптиз-клубов в Саранске, Ижевске и Твери подозревают в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов, где за денежное вознаграждение оказывались услуги интимного характера. Его знакомые, являясь директорами и администраторами клубов в Саранске, Ижевске и Твери, привлекли к противоправной деятельности не менее девяти женщин, которым пообещали получение высокого дохода и работу в качестве официанток и танцовщиц", - рассказала Ирина Волк.

Задерживали организатора и активных участников группы полицейские совместно с представителями регионального управления ФСБ и Росгвардией.