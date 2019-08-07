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РИА Новости

Глав сети стриптиз-клубов в регионах заподозрили в вовлечении в проституцию

10:54, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Директоров сети стриптиз-клубов в Саранске, Ижевске и Твери подозревают в вовлечении девяти танцовщиц и официанток в занятие проституцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов, где за денежное вознаграждение оказывались услуги интимного характера. Его знакомые, являясь директорами и администраторами клубов в Саранске, Ижевске и Твери, привлекли к противоправной деятельности не менее девяти женщин, которым пообещали получение высокого дохода и работу в качестве официанток и танцовщиц", - рассказала Ирина Волк.
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Задерживали организатора и активных участников группы полицейские совместно с представителями регионального управления ФСБ и Росгвардией.
"В отношении четверых из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России.
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