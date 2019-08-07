В Копенгагене прогремел мощный взрыв у здания налоговой инспекции

СТОКГОЛЬМ, 7 авг - РИА Новости. Мощный взрыв произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене вечером во вторник, утром в среду место взрыва посетил министр налоговой политики Дании Мортен Бёдсков (Morten Bødskov), сообщает издание DR.
По данным полиции, взрыв произошел около 22.00 вечера по местному времени (23.00 мск) во вторник. В момент происшествия в здании находились два человека, никто из них не пострадал. Взрывом повредило фасад здания.
Бёдсков назвал происшествие "очень серьезным". В настоящее время полиция устанавливает виновных.