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РИА Новости
Культура

На Realist Web Fest в Нижнем Новгороде выбрали лучший веб-сериал

10:35, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов во время встречи руководителей компаний-лидеров отечественного кинопроизводства с министром культуры РФ Владимиром Мединским в Москве
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов во время встречи руководителей компаний-лидеров отечественного кинопроизводства с министром культуры РФ Владимиром Мединским в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Веб-сериал "Миллионер из Балашихи" получил главный приз на фестивале Realist Web Fest в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба киносмотра.
Сериал рассказывает о молодом предпринимателе, который по ошибке вместо булочной приобретает секс-шоп и пытается не прогореть в этом бизнесе.
Лучшим режиссером жюри признало Шоту Гамисония за веб-сериал "В постели" (Россия).
Приз за лучшую идею получил проект "1968. Digital" Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря, Карена Шаиняна. Каждая из 35 серий сериала - это история реального героя 1968 года, рассказанная через экран смартфона, который мог бы у него быть. Габриэль Гарсиа Маркес пишет свой роман в "заметках" на телефоне, у группы Beatles есть чат в WhatsApp, Энди Уорхол постит фотографии со своих выставок в Instagram, Мик Джаггер выкладывает будущие хиты в Soundcloud, Гагарин переписывается и постит фотографии во "ВКонтакте".
Награду за лучший сценарий разделили веб-сериалы "Тупик" (Израиль) и "Театралы" (США). В номинации "Лучший персонаж" победили "Болдиук и Брадок" (Бельгия) и "Ночь любви" (Аргентина). Лучшим "пилотом" была признана российская комедия "Закон и беспорядок" в лучших традициях Гая Ричи.
Realist Web Fest – единственный в России фестиваль веб-сериалов, впервые он прошел в 2018 году Нижнем Новгороде. С конца 2018 года он стал частью международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).
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