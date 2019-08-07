На Realist Web Fest в Нижнем Новгороде выбрали лучший веб-сериал

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов во время встречи руководителей компаний-лидеров отечественного кинопроизводства с министром культуры РФ Владимиром Мединским в Москве

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Веб-сериал "Миллионер из Балашихи" получил главный приз на фестивале Realist Web Fest в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба киносмотра.

Сериал рассказывает о молодом предпринимателе, который по ошибке вместо булочной приобретает секс-шоп и пытается не прогореть в этом бизнесе.

Лучшим режиссером жюри признало Шоту Гамисония за веб-сериал "В постели" (Россия).

Приз за лучшую идею получил проект "1968. Digital" Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря, Карена Шаиняна. Каждая из 35 серий сериала - это история реального героя 1968 года, рассказанная через экран смартфона, который мог бы у него быть. Габриэль Гарсиа Маркес пишет свой роман в "заметках" на телефоне, у группы Beatles есть чат в WhatsApp, Энди Уорхол постит фотографии со своих выставок в Instagram, Мик Джаггер выкладывает будущие хиты в Soundcloud, Гагарин переписывается и постит фотографии во "ВКонтакте".

Награду за лучший сценарий разделили веб-сериалы "Тупик" (Израиль) и "Театралы" (США). В номинации "Лучший персонаж" победили "Болдиук и Брадок" (Бельгия) и "Ночь любви" (Аргентина). Лучшим "пилотом" была признана российская комедия "Закон и беспорядок" в лучших традициях Гая Ричи.