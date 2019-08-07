Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T10:23Z
https://ria.ru/20190807/1557244848.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150903/40/1509034080_0:271:3072:1999_1036x0_80_0_0_eb9776f139c154600407dfc17792b292.jpg
РИА Новости

В Томске два человека пострадали в ДТП с тремя автобусами

10:23, 7 августа 2019
397
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Три попутных автобуса столкнулись в Томске, пострадали два человека, сообщает в среду УМВД по региону.
"Около 09.00 (05.00 мск) в районе проспекта Кирова, 26, по предварительным данным, произошло столкновение трех попутных маршрутных автобусов. В результате происшествия два человека доставлены для осмотра в больницу", - говорится в сообщении.
ДТП с участием автобуса в Уфе
2 августа, 08:49
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
На предоставленных УМВД фотографиях видно, что в аварии сошлись автобусы ПАЗ, они пострадали незначительно.
В полиции отметили, что все обстоятельства происшествия выясняются. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
100000
Обсудить 0
ТомскПроисшествия
Рекомендуем
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов
РИА
Новости
Певец Вилли Токарев
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище
Врач скорой медицинской помощи
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
Лента
новостей
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
Взрыв на военном складе под Ачинском
В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
Судебное заседание
В Хакасии мужчина из ревности до смерти забил сожительницу метлой
Участники фестиваля еды в городе Гилрой разбегаются во время стрельбы. Стоп-кадр видео
Стрельбу на фестивале еды в США расследуют как дело о внутреннем терроризме
Последствия взрыва у здания налоговой инспекции в Копенгагене. 7 августа 2019
В Копенгагене прогремел мощный взрыв у здания налоговой инспекции
Врач скорой медицинской помощи
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
Макет диэлектрической кубической антенны
Ученые создали антенну, которая позволит ускорить 5G-сети
Скорая помощь на улице Стамбула
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Ребенок взвешивается на весах
Британский телеведущий заявил, что не надо лечить людей с ожирением
Тушение лесного пожара с помощью вертолета Ми-8
Военная авиация за сутки потушила 30 очагов лесных пожаров в Приангарье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
Лента новостейМолния