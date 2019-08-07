В Томске два человека пострадали в ДТП с тремя автобусами

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Три попутных автобуса столкнулись в Томске, пострадали два человека, сообщает в среду УМВД по региону.
"Около 09.00 (05.00 мск) в районе проспекта Кирова, 26, по предварительным данным, произошло столкновение трех попутных маршрутных автобусов. В результате происшествия два человека доставлены для осмотра в больницу", - говорится в сообщении.
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На предоставленных УМВД фотографиях видно, что в аварии сошлись автобусы ПАЗ, они пострадали незначительно.
В полиции отметили, что все обстоятельства происшествия выясняются. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.