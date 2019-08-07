ВСУ три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило три раза", - сказал представитель ведомства.