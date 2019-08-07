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РИА Новости

ВСУ три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:10, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам в среду представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля. Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях перемирия.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило три раза", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что по территории ДНР выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, также применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
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