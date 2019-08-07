Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T09:47Z
https://ria.ru/20190807/1557243753.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155710/34/1557103454_141:0:947:454_1036x0_80_0_0_adc115ba4480d04b96072420fb86383d.jpg
РИА Новости

В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации боевика

09:47, 7 августа 2019
277
© Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ во время учений
Сотрудники ФСБ во время учений
© Национальный антитеррористический комитет
Сотрудники ФСБ во время учений. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Введенный утром в среду в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушетии режим КТО отменен после ликвидации боевика, планировавшего теракт, сообщает оперативный штаб в регионе.
Ранее сообщалось, что с 4.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений. По данным НАК, органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Вознесенском вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. Ему было предложено сложить оружие и сдаться, в ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован.
Судебное заседание
26 июля, 13:23
Под Тулой задержали мужчину, собиравшегося примкнуть к боевикам в Сирии
"Правовой режим КТО отменен в связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни людей", - говорится в сообщении.
На территории селения также отменены введенные ранее ограничения.
По информации НАК, на месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему. Личность преступника установлена, по данным Оперативного штаба НАК, он занимался вербовкой жителей республики с целью создания террористической ячейки, планировал теракт, после которого хотел уехать в Сирию для присоединения к террористической организации. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
600010
ИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники российских спецслужб
У ликвидированного в Ингушетии террориста нашли оружие и боеприпасы
РИА
Новости
Сотрудники ФСБ во время учений
НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
Участники фестиваля еды в городе Гилрой разбегаются во время стрельбы. Стоп-кадр видео
Стрельбу на фестивале еды в США расследуют как дело о внутреннем терроризме
В ходе КТО в Ингушетии нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт
В Ингушетии ликвидировали боевика
Лента
новостей
Взрыв в Кабуле. 7 августа 2019
Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
Южные Курилы
В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам
Сотрудники ФСБ
В Ингушетии, где ввели режим КТО, произошла перестрелка, сообщил источник
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД
Судебное заседание
В Хакасии мужчина из ревности до смерти забил сожительницу метлой
Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
Один пострадавший в ДТП под Рязанью остается в крайне тяжелом состоянии
Скорая в Сирии
На северо-востоке Сирии взорвался заминированный автомобиль
Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
На территории села Вознесенское в Ингушетии ввели режим КТО
Скорая помощь на улице Стамбула
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Пожарные в Италии
В Италии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Город Плес
Названы малые города, где на одного жителя приходится больше всего туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
Лента новостейМолния