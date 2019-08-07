В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации боевика

НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Введенный утром в среду в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушетии режим КТО отменен после ликвидации боевика, планировавшего теракт, сообщает оперативный штаб в регионе.

Ранее сообщалось, что с 4.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений. По данным НАК, органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Вознесенском вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. Ему было предложено сложить оружие и сдаться, в ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован.

"Правовой режим КТО отменен в связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни людей", - говорится в сообщении.

На территории селения также отменены введенные ранее ограничения.