В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации боевика

НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. Введенный утром в среду в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушетии режим КТО отменен после ликвидации боевика, планировавшего теракт, сообщает оперативный штаб в регионе.
Ранее сообщалось, что с 4.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений. По данным НАК, органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Вознесенском вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. Ему было предложено сложить оружие и сдаться, в ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован.
"Правовой режим КТО отменен в связи с пресечением готовившихся террористических актов и ликвидацией угрозы жизни людей", - говорится в сообщении.
На территории селения также отменены введенные ранее ограничения.
По информации НАК, на месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему. Личность преступника установлена, по данным Оперативного штаба НАК, он занимался вербовкой жителей республики с целью создания террористической ячейки, планировал теракт, после которого хотел уехать в Сирию для присоединения к террористической организации. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.