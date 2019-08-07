В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

САРАТОВ, 7 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль и автобус столкнулись в среду в Саратове, в результате пострадали ребенок и трое взрослых, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 8.30 (7.30 мск) около торгового центра "Синий кит" в поселке Юбилейный.
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"По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, следовавшего по городскому маршруту №2Д. В результате ДТП пострадали четыре человека из легкового автомобиля, в том числе один ребенок", - рассказали в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.