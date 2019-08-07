Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку после задержки авиакомпанией "Глобус" (входит в группу S7) рейса в Москву из-за повреждения самолета в аэропорту Черногории, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что перевозчиком по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват (Черногория) 4 августа 2019 года допущена задержка вылета рейса продолжительностью свыше 40 часов по маршруту Тиват – Москва", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пассажиров задержанного авиарейса доставили в Москву резервным воздушным судном авиакомпании только 6 августа.