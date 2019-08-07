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РИА Новости

СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств

08:48, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФармацевтический завод "Биоком" в Ставрополье
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. За первую половину текущего года количество несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании Headway.
Так, по данным аналитиков, в первой половине 2018 года было зафиксировано 31,8 тысячи сорванных тендеров на госзакупки жизненно важных лекарств. По итогам первой половины этого года их было уже 60,8 тысячи. Состоявшимися в первой половине года признали 163,4 тысяч тендеров.
"Коммерсантъ" отмечает, что большая часть тендеров не состоялась из-за отсутствия заявок. Среди других причин – отказ от размещения заказа и недопуск всех участников.
Аналитики также выяснили, что большинство сорванных тендеров — региональные. В основном не состоялись закупки недорогих препаратов, в частности, натрия хлорида, декстрозы и преднизолона.
Среди федеральных тендеров, как правило, срывались аукционы на поставку ламивудина, входящего почти во все схемы лечения ВИЧ.
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