В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах

ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Шесть участков на двух дорогах подтоплено паводком в Еврейской автономной области, движение общественного транспорта и легковых машин по ним ограничено, сообщает в среду региональный главк МЧС.

Отмечается, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Амур повысился от 14 до 25 сантиметров. Опасных отметок река достигла у села Ленинское, отметки неблагоприятного явления превышены у населенных пунктов Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, Нижнеспасское.

"Под водой оказались пять участков муниципальной дороги Дежнево - Квашнино и один участок региональной дороги Ленинское - Нижнеленинское. Подтоплены участки длиной 100-150 сантиметров, на глубину до 30 сантиметров. Возможен проезд большегрузной и высокопроходимой техники. Введено ограничение для движения общественного и легкового транспорта. Проводятся работы по отсыпке скальным грунтом", - говорится в сообщении.