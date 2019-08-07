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РИА Новости

В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах

08:38, 7 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной областиПаводок в Еврейской автономной области
Паводок в Еврейской автономной области
© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной области
ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Шесть участков на двух дорогах подтоплено паводком в Еврейской автономной области, движение общественного транспорта и легковых машин по ним ограничено, сообщает в среду региональный главк МЧС.
Отмечается, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Амур повысился от 14 до 25 сантиметров. Опасных отметок река достигла у села Ленинское, отметки неблагоприятного явления превышены у населенных пунктов Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, Нижнеспасское.
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"Под водой оказались пять участков муниципальной дороги Дежнево - Квашнино и один участок региональной дороги Ленинское - Нижнеленинское. Подтоплены участки длиной 100-150 сантиметров, на глубину до 30 сантиметров. Возможен проезд большегрузной и высокопроходимой техники. Введено ограничение для движения общественного и легкового транспорта. Проводятся работы по отсыпке скальным грунтом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие двое суток подъем воды на 30-40 сантиметров продолжится у села Ленинское, у села Нагибово к субботе он достигнет отметки опасного явления. Вместе с тем на малых реках автономии наблюдается спад уровня воды на 12-15 сантиметров в сутки. Из-за паводков в ЕАО объявлен режим ЧС.
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