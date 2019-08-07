С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. По меньшей мере 34 раненых вывезены с места взрыва в Кабуле, сообщает представитель минздрава Афганистана Вахидуллах Майар.
"В результате взрыва в шестом округе в Кабуле 34 раненых (в том числе женщины) были вывезены на машинах скорой помощи в наши больницы", - написал Майар в Twitter.
Между тем телеканал Tolo News сообщил, что представитель МВД страны Нусрат Рахими опроверг информацию о стрельбе после взрыва. Телеканал отмечает, что в шестом полицейском округе взорвался автомобиль.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в среду утром на западе Кабула, на месте была слышна стрельба. На кадрах, опубликованных в Twitter телеканала, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов.
Interior Ministry’s spokesman Nusrat Rahimi says reports on gunfight after an explosion in the west of #Kabul are not true. Photo: Social Media #Afghanistan pic.twitter.com/jnYY7mne0P— TOLOnews (@TOLOnews) 7 августа 2019 г.