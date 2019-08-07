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РИА Новости

С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых

08:31, 7 августа 2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Кабуле
Скорая помощь в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. По меньшей мере 34 раненых вывезены с места взрыва в Кабуле, сообщает представитель минздрава Афганистана Вахидуллах Майар.

"В результате взрыва в шестом округе в Кабуле 34 раненых (в том числе женщины) были вывезены на машинах скорой помощи в наши больницы", - написал Майар в Twitter.

Между тем телеканал Tolo News сообщил, что представитель МВД страны Нусрат Рахими опроверг информацию о стрельбе после взрыва. Телеканал отмечает, что в шестом полицейском округе взорвался автомобиль.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в среду утром на западе Кабула, на месте была слышна стрельба. На кадрах, опубликованных в Twitter телеканала, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов.
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09:03В Ингушетии ликвидировали боевика, сообщил источник
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