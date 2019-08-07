С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых

"В результате взрыва в шестом округе в Кабуле 34 раненых (в том числе женщины) были вывезены на машинах скорой помощи в наши больницы", - написал Майар в Twitter .

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в среду утром на западе Кабула, на месте была слышна стрельба. На кадрах, опубликованных в Twitter телеканала, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов.