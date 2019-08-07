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РИА Новости

Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа

08:28, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия ливней в Приморье
Последствия ливней в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия ливней в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК , 7 авг - РИА Новости. Бывший тайфун "Франциско", который движется к Приморью в стадии тропического шторма, перестанет влиять на регион 8 августа и уйдет в сторону японского Хоккайдо, сообщает краевой главк МЧС РФ.
"Бывший тайфун "Франциско" находился над восточным побережьем Корейского полуострова, северо-восточнее Сеула, максимальный ветер у эпицентра до 17 м/с. Тропический шторм поменял направление движения на северо-восточное со скоростью движения 29 км/ч. К 8.00 (01.00 мск) 8 августа выйдет к южному побережью Приморского края, будет смещаться вдоль восточного побережья края и оказывать влияние фронтальными разделами на южные и юго-восточные районы края, с количеством осадков до 20 миллиметров", - говорится в сообщении.
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"Восьмого августа циклон перестанет оказывать влияние на территорию края и сместится по Японскому морю в сторону Хоккайдо. В связи с прогнозируемым смещением бывшего тайфуна "Франциско" вблизи южного побережья Приморского края утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются дожди, местами сильные, на юго-востоке местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза, на побережье ветер от 18 до 23 метров в секунду", - сообщают спасатели.
Возможны подтопления низин, сельскохозяйственных угодий и участков дорог речным и ливневым стоком. Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение в связи с приближением тропического шторма "Франциско", который, по прогнозам синоптиков, принесет наиболее сильные осадки ночью и днем 8 августа во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Партизанском, Лазовском и Хасанском районах. На реках возможен резкий подъём уровня воды до трех метров.
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